Rodrigo da Zaeli diz que vai continuar ativo nos bastidores da política

Eleito por duas vezes vereador em Rondonópolis pelo PSDB, o empresário Rodrigo Lugli, que ficou conhecido como Rodrigo da Zaeli, nome herdado da linha de produtos alimentícios que representa comercialmente, agora pretende se dedicar mais aos negócios e à família. Isso porque decidiu não se recandidatar à vereança neste ano, preferindo atuar nos bastidores e sair da linha de frente da política, mas diz que continuará ativo nos bastidores.

De acordo com Zaeli, que foi entrevistado com exclusividade pelo AgoraMT, a decisão de deixar a vereança ao final de seu segundo mandato já havia sido tomada há algum tempo e se deve principalmente ao fato de que ele nunca encarou a política como profissão. “Eu gosto muito de política, de estar nos bastidores, fazer aquelas análises doidas que a gente faz, e participar da gestão, ajudar na administração da cidade. Só que a política toma bastante tempo da gente. As pessoas se enganam quando pensam que político não faz nada. Quem gosta de política e atua ativamente, isso toma tempo da gente”, contou.

Afastado da frente de seus negócios á cerca de dez anos e sem tempo para a família, além de ter o entendimento de que já teria dado uma contribuição importante no Parlamento rondonopolitano, Rodrigo da Zaeli diz que pretende atuar mais nos bastidores e acompanhar mais de perto a família e os negócios. “Meu filho já está na faculdade e eu nem vi ele fazer o segundo grau”, contou.

Ele contou ainda que esse afastamento não é definitivo e o ainda vereador não descarta sair candidato a deputado estadual em 2022 e até um futuro retorno à vereança, mas isso não está em seus planos imediatos.

Rodrigo da Zaeli também falou de seus principais projetos aprovados durante o período que foi vereador, de sua opinião sobre a gestão municipal, além de outros assuntos. Assista a íntegra da entrevista a seguir: