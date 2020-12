Rondonópolis está entre as 100 cidades com maior PIB do Brasil

O município de Rondonópolis alcançou a 95ª posição no ranking dos 100 municípios com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano de 2018 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação foi divulgada recentemente no estudo “PIB dos municípios 2018”, último realizado.

Em meio a tanto trabalho e dificuldade no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o município está fechando o ano em destaque no cenário nacional e mostra que se manteve com uma economia forte em 2018 registrando o PIB a preços correntes na ordem de R$ 11,2 bilhões.

Em todo o Mato Grosso Rondonópolis é reconhecida como a segunda maior economia do Estado, ficando atrás apenas da capital Cuiabá que apresentou o PIB de R$ 23 bilhões. Várzea Grande, Sinop e Sorriso ocupam respectivamente o terceiro, quarto e quinto lugar no ranking.

Com uma economia forte, movimentada por grandes empresas e indústrias que se instalaram nos últimos anos, o município teve na prestação de serviços o maior valor adicionado R$ 5,1 milhões. O segundo setor que teve mais destaque em 2018 foi o industrial com valor adicionado de R$ 3 milhões, já o valor adicionado com o setor agropecuário foi de R$ 276 mil.

Sobre o PIB per capita, que é a soma da riqueza dividida pelo número de habitantes, o IBGE divulgou que Rondonópolis verificou que em 2018 o valor de R$ 49.041,70, ficando a frente de Cuiabá (R$ 39.043,32) e próximo a cidades como Caixas do Sul-RS e Porto Feliz-SP.