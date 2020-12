Rondonópolis registra mais 2 óbitos por covid-19 nas ultimas 24h

O Boletim divulgado hoje (01) pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis mostra que o município teve o registro de mais duas mortes em decorrência da covid-19 nas ultimas 24h.

As duas vítimas são homens, ambos hipertensos, um com 67 anos e o outro com 69. Um deles estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o outro na Santa Casa.

Rondonópolis chegou ao número de 379 mortes em decorrência da doença. 13.218 casos confirmados, 12.686 recuperados e 153 ainda ativos.

Quanto aos leitos de UTI, os públicos estão com 100% da capacidade de lotação e os particulares acima com 133%.

O boletim apresenta os dados oficiais obtidos através da Secretaria Municipal de Saúde e são atualizados diariamente.