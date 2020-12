Rondonópolis se destaca na agricultura familiar

A agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. É responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo, como divulgado no último Censo Agropecuário.

No aniversário de Rondonópolis não tem como deixar de destacar a importância da agricultura familiar para a cidade.

A agricultura brasileira se destaca entre as maiores do mundo, a familiar é uma das diversas formas de produzir e pode ser encontrada em diversas regiões do território brasileiro.

Um levantamento feito pelo Governo Federal aponta que se o Brasil tivesse apenas alimentos da agricultura familiar seria o 8º maior produtor de alimentos do mundo.

A Secretaria Municipal de Agricultura tem auxiliado esses pequenos produtores com aquisição de maquinários, assistência técnica e concretizações de projetos.