Rotam descobre rede de tráfico de droga em Cuiabá e Várzea Grande

Equipes da Rotam prenderam na noite da última quinta-feira (10), três homens por tráfico de droga. A ação foi realizada em bairros de Cuiabá e Várzea Grande e apreendeu 160 tabletes de maconha e 109 comprimidos de ecstasy.

Os policiais realizavam patrulhamento tático pela Avenida Fernando Correa da Costa quando perceberam um motociclista conversando com o motorista de um Celta preto. Aparentavam estar em negociação. Ao perceberem a presença da viatura, ambos saíram em alta velocidade, mas o motorista do Celta foi rendido a poucos metros. Ele carregava uma barra de maconha.

Os militares foram até a sua quitinete encontraram os comprimidos de ecstasy. Questionado, o suspeito disse que a droga seria de um homem morador no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Na casa denunciada, os agentes chegaram no momento que o suspeito apontado entregava uma barra de maconha para outro homem. Os dois foram detidos. Dentro da residência mais 10 barras da mesma droga foram localizadas.

Perguntado ao traficante sobre a origem do entorpecente, ele disse que pegava todos os dias 10 barras com um homem no bairro Doutor Fábio, na capital. Contou que vendia cada barra por R$ 1,5 mil.

Foi solicitado apoio a outra equipe Rotam e, na casa indicada, os policias perceberam um homem correndo para uma aérea de mata. Ele não foi localizado. Dentro do imóvel, em um freezer estavam os 148 tabletes de maconha.

O primeiro homem detido tem passagem criminal por dirigir alcoolizado e o terceiro, que pegava a droga no momento que os policiais chegaram tem passagem por tráfico de droga.

Na ação, foram apreendidos ainda dois invólucros de haxixe em sumo, um vidro com éter, duas balanças e seis rolos de plástico filme.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.