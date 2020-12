Rotam prende quatro suspeitos, apreende 11 kg de droga e descobre central do tráfico

No bairro Santa Maria, em Várzea Grande, policiais do Batalhão Rotam prenderam quatro suspeitos na madrugada desta segunda-feira (28), apreenderam 11 quilos de maconha e descobriram uma central de distribuição de droga. As três primeiras prisões ocorreram no momento em que os suspeitos, usando um veículo Fiat modelo Mobi, faziam a entrega de droga.

A equipe Rotam, conforme narrativa dos policiais, flagrou o carro parado na frente de uma casa e um homem entregando um tablete de maconha para outro. Um dos suspeitos correu deixando quatro tabletes caírem ao chão. Já outro correu segurando um tablete.

Apesar da tentativa de fuga os dois acabaram presos, assim como o terceiro suspeito, condutor do carro, que sequer conseguiu sair do veículo. No local de abordagem foram apreendidos 10 tabletes de droga. Dentro do veículo também havia R$ 599 em dinheiro.

Já na casa de um dos suspeitos, sob a cama do quarto dele, os policiais apreenderam o 11º tablete, um caderno com a contabilidade da venda e distribuição da droga. No local também ocorreu a quarta prisão.

Os quatro suspeitos e todo o material apreendido foram entregues na Central de Flagrantes. O quinto suspeito, que seria o fornecedor da droga, foi identificado pela equipe da Rotam, porém não encontrado nos locais onde supostamente poderia estar escondido.