Sambista Ubirany do Fundo de Quintal, morre vítima de covid-19

O sambista e um dos fundadores do Fundo de Quintal, Ubirany, morreu na manhã desta sexta-feira (11) por complicações da covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do grupo.

“É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal vem a público informar o falecimento de Ubirany Félix do Nascimento, ‘nosso querido’ Ubirany, aos 80 anos de idade”, informou a porta-voz da banda por meio de comunicado oficial.

Ainda segundo a assessoria do sambista, ele estava internado no hospital por complicações da doença e não resistiu. Não há informações sobre velório e sepultamento do corpo de Ubirany até o momento

Fãs, seguidores e amigos lamentaram a partida do músico e prestaram homenagens nas redes sociais.

Ubirany Félix Do Nascimento, o Ubirany, nasceu no dia 16 de maio de 1940, no Rio de Janeiro. Cantor, compositor e instrumentista, ele ajudou a fundar o grupo Fundo de Quintal, na década de 1970, ao lado de Almir Guineto, Bira Presidente, Jorge Aragão, Sombrinha, Sereno e Neoci.