Sanear informa os horários de atendimentos durante de fim de ano

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) comunica que devido aos feriados de Natal e de Ano Novo, o atendimento presencial no dia 24 será das 07h às 11h e no dia 31 não haverá atendimento, o atendimento 0800 e WhatsApp será em horário normal das 7h às 19h. Retornaremos com as atividades na próxima segunda-feira (28/12).

Informamos, ainda, que não haverá expediente nos dias 25 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2021.

Durante o fim de semana, os clientes do Sanear que precisarem solicitar serviços podem fazer via WhatsApp (66) 9 9984 9090 ou pelo telefone 0800-647-2442, que funciona das 7h às 19h.

Por esses canais, os clientes têm acesso aos principais serviços, como religação, segunda via da conta, verificação de falta d’água, solicitação de consertos de vazamentos na rua ou em cavalete, entre outros.