Saúde divulga escala das unidades Sentinela no fim do ano

Com a proximidade do fim de ano a Secretaria Municipal de Saúde elaborou uma escala de atendimento nas unidades Sentinela, que atendem pacientes com sintomas gripais ou principalmente os relacionados à covid-19. Nas vésperas de Natal e do Ano Novo – 24 e 31 de dezembro – o funcionamento das unidades Sentinela será das 7 horas até o meio dia.

No próximo fim de semana, ou seja, nos dias 26 e 27 de dezembro o plantão de atendimento para pessoas com sintomas relacionados à covid-19 será realizado das 6 às 12 horas no posto de saúde dos bairros Parque das Rosas e Margaridas e também na Policlínica da Vila Itamaraty.

Nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro as unidades Sentinela vão estar fechadas. No caso de emergências de sintomas da covid-19, fora dos horários dos plantões das unidades Sentinela, as pessoas devem buscar atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou no hospital de retaguarda.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância da população continuar obedecendo as regras de segurança para evitar o contágio ou a proliferação do novo coronavírus. Fazer uso regularmente de máscara de proteção individual e evitar aglomerações são fatores principais para combater e ficar livre da covid-19.