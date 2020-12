Secel divulga resultados dos editais da Lei Aldir Blanc na segunda-feira (07)

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) comunica que divulgará na segunda-feira (07.12) os resultados finais dos editais Conexão Mestres da Cultura, MT Nascentes, Circuito de Mostras e Festivais, MT Criativo e Conexão Cultura Jovem. Os resultados dos julgamentos de recursos interpostos também serão publicados na mesma data.

Juntos, os editais receberam 1.813 propostas inscritas, mais de 500 pedidos de informação e cerca de 270 recursos para avaliação.

Devido ao excesso de demandas em todas as frentes de trabalho, o prazo para publicação dos resultados finais precisou ser retificado. No entanto, o restante do cronograma continua o mesmo, ou seja, os demais procedimentos serão realizados de forma a assegurar o pagamento dos projetos selecionados até 31 de dezembro.

A Secretaria informa ainda que o valor total disponível aos editais teve um acréscimo proveniente da sobra do montante destinado ao Inciso I da Lei Aldir Blanc, que se refere ao pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura. Com o incremento do valor remanejado, alguns editais contemplarão um número maior de projetos além da quantidade anteriormente prevista.

As cinco seleções públicas são executadas com fundos da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020).