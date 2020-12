Seciteci abre inscrições para o curso profissionalizante gratuito de programador web

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abre a partir desta segunda-feira (14), as inscrições para 300 vagas gratuitas para o curso de programador web, promovido na modalidade ensino a distância (EAD). As inscrições vão até o dia 30 de dezembro e o formulário poderá ser acessado pelo site da secretaria AQUI.

Em Tangará da Serra e Lucas do Rio Verde, serão disponibilizadas 100 vagas para cada unidade, já Barra do Garças e Rondonópolis terão 50 vagas cada. O processo de seleção será por ordem de inscrição. Caso ocorra mais inscritos, haverá uma lista de vagas remanescentes.

O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, reforça a importância da parceria entre a União e o Estado para a realização de novos cursos profissionalizantes em Mato Grosso, com o objetivo de capacitar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho.

“Somente este ano, ofertamos mais de 2.300 vagas para cursos na modalidade EAD, sendo quase mil em parceria com o MEC, dando oportunidade para as pessoas se qualificarem mesmo durante a pandemia, inclusive este novo curso foi viabilizado com recursos do Governo Federal”, falou.

As exigências para acesso ao curso são de que o aluno tenha pelo menos 15 anos, ter concluído ou esteja cursando o Ensino Médio, ter acesso a computador com Windows 7 ou Windows 10 instalado, com no mínimo 2gb de memória RAM e acesso à internet, além de ter conhecimento básico de instalação de software no ambiente Windows.

O curso é de Formação Inicial Continuada (FIC), com carga horária de 200 horas, e ocorrerá em um ambiente virtual de aprendizagem, pela plataforma AVA.

A coordenadora de Educação Profissional e tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, explica que a Secretaria tem ido ao encontro das demandas da necessidade de qualificação para o mercado de trabalho, diminuindo as desigualdades sociais e ampliando a geração de emprego e renda no Estado.

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e carente de profissionais capacitados, e por meio destes cursos, temos beneficiado centenas de pessoas, que conseguem novas oportunidades”, falou.

A Seciteci divulgará a lista com as matrículas deferidas no dia 06 de janeiro. As aulas terão início em 15 de janeiro de 2021 e os alunos receberão certificados após a conclusão do curso.