Secretário estadual de Saúde é internado e passa por exames

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, foi internado em um leito de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular na noite de segunda-feira (30). Ele realizou diversos exames, que constaram problemas nos pulmões do secretário, que segue sendo medicado.

De acordo com o boletim médico, o secretário apresenta um quadro de pneumonia e permanece consciente e se comunica normalmente com médicos e familiares. Gilberto Figueiredo teve Covid-19 no último mês de junho e apresenta problemas pulmonares, mas ainda não há a informação de que seja em decorrência do coronavírus.

A equipe médica ressaltou que o secretário segue estável e foi internado na UTI por precaução, já que ele é diabético e tem mais de 60 anos.