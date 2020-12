Sem atingir mínimo de participantes, competição não será realizada

A Federação Mato-grossense de Futebol realizou na tarde desta terça-feira (15), o Congresso Técnico do Campeonato Mato-grossense de Futebol Feminino – Edição 2020.

Mesmo com todos os clubes filiados convidados, apenas o Mixto enviou representante a reunião. As equipes alegam dificuldades devido a pandemia do Coronavírus.

Com a falta de clubes interessados, a FMF confirmou a não realização da competição desta temporada. Com base no ofício n° 3147/2020 da CBF, os torneios que dão acesso as competições nacionais terão que acontecer com um número mínimo de quatro participantes.

A CBF deverá anunciar os critérios de indicações dos clubes para os torneios nacionais de 2021.