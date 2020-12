Sem vacina e sem plano de vacinação, Brasil segue perdendo vidas para a Covid-19

Enquanto vários dos principais países do mundo iniciam ou se preparam para iniciar nos próximos dias a vacinar sua população contra a Covid-19, o Brasil segue sem vacina, sem um plano nacional de imunização e sem saber quando de fato os brasileiros poderão se vacinar. Com quase 7 milhões de infectados e mais de 180 mil mortes causadas pela doença, o país é o segundo com maior número de mortos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, uma posição vergonhosa e que denota claramente a falta de uma política centralizada e efetiva de combate e prevenção à doença.

Para complicar ainda mais o quadro, o presidente do país segue minimizando os efeitos da doença e ideologizando o assunto, o que só complica ainda mais a situação e jogando a favor do vírus, que segue matando diariamente centenas de brasileiros, enquanto as principais autoridades políticas e sanitárias do país insistem em uma postura negacionista e de chacota com a dor das famílias que perderam alguns de seus entes queridos.

Para se ter uma ideia de como estamos perdidos e de que seremos um dos últimos países do mundo a começar a imunizar sua população, o arremedo de plano nacional de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde é fake, pois não é reconhecido pelas pessoas que supostamente teriam elaborado o documento e sequer define uma data para o início e fim da vacinação, além de deixar de fora a maior parte da população.

Triste realidade de um país que é governado por pessoas insensíveis à dor da maioria da população…