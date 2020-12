Sema e prefeitura de Cuiabá investigam líquido escuro jogado no rio Coxipó

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a prefeitura de Cuiabá investigam um possível crime ambiental praticado na divisa da capital de Mato Grosso com o município de Chapada dos Guimarães.

Moradores da região denunciaram o despejo irregular de um líquido escuro e sem cheiro no rio, que desemboca no Coxipó. Na tarde desta sexta-feira (10), equipes técnicas foram ao local, mas ainda não conseguiram encontrar a origem do líquido que já percorre quilômetros pelo rio.

“Foram colhidas amostras de pontos diferentes do rio que foram encaminhadas para análise. Os resultados irão nos ajudar a entender o que esta acontecendo”, destacou Coronel Sales, que é secretário municipal de Ordem Pública em Cuiabá.

Equipes da prefeitura de Cuiabá e da Sema avaliam as estratégias que serão adotadas para conter o líquido, barreiras não estão descartadas.

Neste sábado as equipes voltam a região e irão contar com o auxílio de um helicóptero para localizar o origem do líquido.

“Precisamos entender primeiro o que está acontecendo para depois responsabilizar os culpados”, concluiu o Coronel.

Fotos das amostras colhidas no Coxipó Açu mostram que o líquido, em garrafa pet, séria facilmente confundido com refrigerante cola.