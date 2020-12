Senador analisa que eleições podem ter aumentado casos de Covid-19

O senador Wellington Fagundes (PL) se mostrou preocupado com o aumento no número de casos de pessoas infectadas pela Covid-19 no país e analisou que isso pode ter relação com as eleições deste ano. No seu entendimento, já era previsto que houvesse esse aumento de casos, devido principalmente às atividades da campanha eleitoral, que necessariamente provocam aglomerações.

“Estão atribuindo as eleições municipais o aumento dos casos de Covid-19. No dia 6 de novembro, a média de casos era de 16,1 mil, a menor desde maio, mas disparou na reta final da campanha até atingir no dia 17, dois dias depois do 1º turno, a marca de 30,1 mil, alta de 87%. Depois de se estabilizar e até cair por alguns dias, a média voltou a subir e fechou no dia 30, logo depois do 2º turno em cidades populosas, em 35,5 mil, alta de 120,5% desde o início”, analisou Fagundes.

Preocupado com a situação, ele a propor uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que adiava as eleições por dois anos, prorrogando o mandato dos atuais eleitos pelo mesmo período, justamente como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus, mas a mesma não prosperou. “São dados que carecem um aprofundamento. Tinha preocupação que isso pudesse acontecer, como de fato, a princípio, tudo indica que aconteceu. As eleições foram legítimas e não há o que contestar. Agora, devemos nos concentrar em evitar outras aglomerações, como as que ocorrem no final do ano. Muito triste tudo isso que estamos vivendo”, ponderou o senador Wellington Fagundes.