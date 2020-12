Serasa estende prazo do Feirão para renegociação de dívidas

Os consumidores têm mais uma oportunidade de regularizar suas dívidas antes do novo ano que se aproxima.

Isso porque a 26ª edição do feirão Serasa Limpa Nome que terminaria em novembro, foi prorrogada.

Então, o atendimento continua até o próximo sábado, dia 5.

Para ampliar o acesso às negociações serão realizados eventos presenciais em quatro capitais.

O feirão que teve início no dia 3 de novembro está oferecendo descontos de até 99% e muitas dívidas podem ser quitadas por R$50.

No total, são 10 milhões de dívidas dos brasileiros.

Negociação Virtual

Aqueles que preferirem, podem escolher entre os canais de atendimento disponibilizados pelo Serasa.

Então, veja as opções para receber atendimento:

O site Serasa Limpa Nome;

Aplicativo que pode ser instalado em aparelhos celulares;

É possível fazer a renegociação por meio do whatsapp, através do 11-99575-2096;

Também está disponível o número de telefone 0800-591-1222;

As agências dos Correios também disponibilizam atendimento aos consumidores que preferem verificar seus débitos de forma presencial.

No site, por exemplo, é possível verificar a existência de dívidas, possíveis acordos disponibilizados pelas empresas, basta informar os dados pessoais para fazer o cadastro na plataforma.

Então, após realizar o acordo, basta gerar os boletos pelo site ou recebê-los por e-mail.

A partir do pagamento, o consumidor pode acompanhar a quitação da dívida através da plataforma, lembrando que a restrição deve ser retirada de seu nome me até cinco dias úteis.

Quais as vantagens de negociar dívidas?

O consumidor que possui dívidas acaba ficando com uma má reputação frente ao mercado, além disso, ficar com o “nome sujo” pode trazer consequências como as restrições.

O cidadão acaba sendo impedido de pedir empréstimos, cartões, linhas de créditos e fazer financiamentos, o que pode representar para muitas famílias o principal recurso durante a pandemia que trouxe consigo a crise financeira.

Por isso, uma das principais vantagens de negociar dívidas é aproveitar as negociações e conseguir juros reduzidos.

Além de garantir tranquilidade, o consumidor poderá começar um planejamento das duas finanças pessoais, mesmo durante tempos de crise.