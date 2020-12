Sete pessoas são presas por embriaguez ao volante na Lei Seca

Em mais uma edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste sábado (19.12), sete pessoas foram presas por embriaguez ao volante (Art.306 do Código de Trânsito Brasileiro). A ação resultou em 48 testes de alcoolemia, aos quais foram submetidos motoristas que transitavam pela Av. Isaac Póvoas, no Centro, em Cuiabá.

No total, foram lavrados 43 Autos de Infração de Trânsito (AITs), sendo 14 por descumprimento do Art. 165 (Conduzir veículo sob efeito de álcool); 10 pelo Art. 165-A (Recusar-se a realizar o teste de alcoolemia); 03 pelo AIT. 162, I (Conduzir veículo sem possuir CNH); 07 por descumprimento do Art. 230, V (Conduzir veículo sem estar licenciado); e 09 por motivos diversos.

Ainda nesta 23ª edição, foram lavrados três Termos Circunstanciados por descumprimento do Art. 32 da Lei de Contravenções Penais (LCP), que proíbe condução de veículo sem possuir CNH. No total, 27 condutores foram autuados por irregularidades relacionadas aos veículos que conduziam. A operação resultou ainda na remoção de 24 veículos, sendo 23 carros e uma moto.

A Operação Lei Seca é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Participaram desta edição integrantes da Polícia Militar (PM-MT), por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTRAN); Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran); Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Rodoviária Federal (PRF); Serviço de Operações Especiais do Sistema Penitenciário (SOE/Sispen); e Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob).