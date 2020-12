A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informa que o atendimento ao público será realizado das 13 até as 17 horas a partir desta sexta-feira (18). O novo horário vai permanecer até o dia 31 de dezembro. O expediente interno continua regularmente no horário normal. Quem precisar de informações pode ligar no telefone 3411-5300.

A Setrat está localizada na rua Augusto de Moraes 175, na região central da cidade.