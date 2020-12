Sine-MT disponibiliza quase 2 mil vagas de trabalho nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), inicia a semana com 1.870 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas nas 28 unidades do Sine instaladas em Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande, são 205 oportunidades de emprego para as áreas de: auxiliar de armazenamento, técnico de enfermagem, instalador de sistemas eletrônicos de segurança, motorista carreteiro, entre outros. Dessas, 11 vagas são para as Pessoas com Deficiência (PCDs) nas áreas de servente de limpeza, cozinheiro de restaurante, gerente administrativo, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação, ajudante de obras, garçom, soldador, auxiliar administrativo.

Entre os municípios com mais oportunidades, destaca-se Lucas do Rio Verde (432 Km da capital) com 268 vagas nas áreas de operador de processo de produção, vendedor interno, repositor de mercadorias, assistente de operações audiovisuais, manicure, auxiliar de padeiro, gerente de vendas.

No município de Sorriso (340 km da capital) foram disponibilizadas 208 vagas, dentre elas: supervisor administrativo, safrista, auxiliar administrativo, lavador de automóveis, pedreiro, atendente de lojas, motorista entregador.

Em Sinop, (216 Km da capital) são 256 vagas de emprego. Entre as áreas ofertadas são: auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, cozinheiro geral, operador de caixa, motorista de ônibus urbano, estoquista, frentista.

Conforme o painel de vagas, no município de Nova Mutum (239 Km da capital) são 215 vagas disponíveis, como: auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, mecânico, operador de jato de granalha e operador de tráfego.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.