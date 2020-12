Socorrista morre esmagada por caminhão durante resgate

Uma socorrista morreu esmagada por um caminhão durante o resgate de vítimas de um acidente na BR-381, na altura do km 525, próximo à cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros informou que foi chamado por volta das 16h para atender às vítimas do tombamento de um caminhão. Inicialmente, a informação passada era de que duas vítimas estariam presas às ferragens do veículo. Porém, ao chegar no local do acidente, os bombeiros teriam encontrado uma situação bem diferente.

De acordo com a corporação, a concessionária responsável pela via já havia iniciado o atendimento antes da chegada dos militares. A equipe teria utilizado um guincho para levantar a estrutura do caminhão e acessar a cabine. A socorrista da empresa, de 47 anos, teria entrado debaixo do caminhão e, na sequência, foi esmagada pela estrutura do veículo, que caiu sobre ela. A socorrista morreu na hora.

Dentro da cabine, estavam o motorista e uma mulher grávida. O homem foi socorrido pela equipe da própria concessionária, enquanto a mulher foi levada de helicóptero para um hospital de Betim, na região metropolitana de BH. Ela teve escoriações no corpo e pode ter fraturado o ombro.

Em nota, a Arteris, concessionária responsável pela BR-381, lamentou a morte da socorrista e afirmou que está prestando assistência aos familiares.