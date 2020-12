Suspeito de estelionato e prática de falsificação é preso em Pedra Preta

A Polícia Militar de Pedra Preta (MT), conduziu um jovem de 28 anos para a delegacia após suspeita de estelionato e prática de falsificação na noite desta terça-feira (08).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), a guarnição da Polícia Militar em Pedra Preta realizava um bloqueio policial quando abordou o suspeito o qual já é conhecido do meio policial por envolvimento em várias práticas criminosas.

Ao realizar busca no veículo que o suspeito conduzia foram encontrados dois cartões bancários e um RG que não pertencia a ele. No veículo foi encontrada também uma placa de motocicleta recém confeccionada e um lacre “fake”.

O jovem não soube explicar de quem era os documentos, cartões e também não explicou de quem era a placa do veículo que em busca pelo sistema do Detran é de modelo já revogado. Além do lacre ser visivelmente falso a placa não possui o número do credenciamento do emplacador o que remete para uma placa produzida de forma clandestina.

A placa constou no sistema do Detran de Mato Grosso registro em nome de um morador do município de Rondonópolis (MT). A motocicleta em questão está com pendências de documentação desde o ano de 2012 o que impede a confecção de uma placa atualizada.

O suspeito foi conduzido e entregue na delegacia de Pedra Preta juntamente com os materiais apreendidos e o veículo por ele utilizado.

Todas essas informações constam no BO de número 2020.302214.