Suspeito é preso com 120 quilos de cocaína em Várzea Grande

Equipes do 4° Batalhão de Polícia Militar apreenderam neste sábado cerca 120 tabletes de cocaína que estavam escondidos em uma casa no bairro Jardim Itororó em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia anônima e foram ao endereço citado. Ao descerem da viatura perceberam o cheiro forte do entorpecente e abordaram o morador

que estava em frente do imóvel.

No interior da casa encontraram os 120 tablets. De acordo com o Sargento Marcondes o local funcionava como deposito

“A carga chega de outro país e fica armazenada em casas como esta, que funcionam comp depósito. Na sequência é feita a divisão e as partes encaminhadas para as bocas de fumo, que fazem a comercialização com os usuários”, explicou o policial que esteve a frente da ocorrência.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes do bairro Parque e irá responder por tráfico de drogas.