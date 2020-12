Suspeito é preso pela PM após ser filmado furtando hidrômetros

Um homem de 51 anos foi preso na tarde desta terça-feira (08) após ser flagrado por câmeras de segurança furtando hidrômetros na região do Granville, em Rondonópolis. Na casa dele, foram encontrados mais quatro aparelhos.

De acordo com a PM, a equipe de inteligência recebeu a informação de que uma das câmeras do local havia flagrado a ação do suspeito.

Com as imagens e a placa da motocicleta, os policiais encontraram a residência do suspeito que ainda estava, inclusive, com a mesma roupa.

Ele confessou que havia praticado o furto e não soube falar a procedência dos outros hidrômetros.