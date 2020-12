Suspeito é preso por alugar casas de luxo para facção esconder carros roubados

Equipes da Derfva (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores) de Cuiabá prenderam um homem suspeito de alugar casas de alto padrão para que uma facção escondesse veículos roubados ou furtados.

Os carros ficavam poucos dias nos imóveis, apenas o necessário para troca das placas e adulteração dos sinais de identificação.

“Depois outro lembro da facção levava o veículo para a Bolívia para a troca por tablets de cocaína”, explicou o delegado Gustavo Garcia, que esta a frente da investigação.

Ele explicou ainda a reportagem do Agora MT que o suspeito usava documentos falsos e ofertava alguns meses adiantados.

“Além de garagens amplas eles colocavam tendas na área externa para despistar drones e helicópteros”, enfatizou o delegado.

O suspeito preso teria alugado pelo menos seis imóveis para o grupo criminoso Todos de alto padrão, em regiões tranquilas e que não levantavam nenhuma suspeita dos vizinhos.

Somente nesta semana quatro veículos roubados em Cuiabá foram recuperados nos imóveis locados pelos suspeitos.

“Existe uma hierarquia nestes grupos e identificar o responsável por estas ações é extremamente importante para desarticular os planos do grupo criminoso. As investigações seguem e com certeza teremos mais prisões”, concluiu o delegado.