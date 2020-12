Thaeme e Thiago remarcam live show para dia 13 de dezembro

Buscando matar a saudade do palco, a dupla sertaneja Thaeme e Thiago anuncia live show no Marco das Três Fronteiras, com realização prevista para o dia 13 de dezembro, às 15h30. Os artistas ainda prometem um repertório que viajará pelos nove anos de carreira da dupla e falam sobre o lançamento de seu novo DVD.

A live show acontecerá em um lugar repleto de significado para os cantores, segundo Thaeme, “o estado em que a dupla foi lançada”. Conhecido por sua localização, o Marco das Três Fronteiras situa-se na divisa de três países latino-americanos: Brasil, Argentina e Paraguai, mais especificamente nas cidades de Foz do Iguaçu (BR), Puerto Iguazú (AR) e Presidente Franco (PR).

Thiago também explica que o número de fãs nos países vizinhos foi um fator importante para a escolha do local. “Além do Brasil, temos muitos fãs na Argentina e no Paraguai, inclusive o clipe da música ‘Bem Feito’, um dos nossos grandes sucessos, foi gravado em Buenos Aires”.

Quanto ao repertório, as promessas são de grandes sucessos e as novas músicas do mais recente DVD da banda, Química. “Vamos cantar também algumas músicas mais lado B, que os fãs sempre pedem, e algumas versões de clássicos da música sertaneja não irão faltar”, conta Thiago. O cantor também fala que, devido à localização, homenagens aos países vizinhos, Argentina e Paraguai, não serão deixadas de lado, e também estarão dentro da programação.

O DVD, que teve sua primeira parte lançada no dia 10 de janeiro, é o quinto da carreira da dupla. Gravado em outubro, o novo projeto trouxe surpresas ao público, com uma seleção bastante diferenciada e envolvendo diferentes gêneros musicais.

Inicialmente prevista para o dia 04, a live da dupla sertaneja sofreu adaptações, devido a pandemia, e agora prosseguirá no dia 13 de dezembro, sem a presença de público. Ao todo, serão duas horas e meia de apresentação, e com transmissão feita pelo canal oficial dos artistas no YouTube e pela TV Brasil.