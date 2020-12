Thiago Silva pode assumir secretaria de Estado

Uma articulação do cacique Carlos Bezerra (MDB) pode levar o deputado estadual Thiago Silva a deixar a Assembleia e assumir um cargo no Executivo estadual.

A preferência parece ser pela futura Secretaria das Cidades, que trabalharia intermediando a liberação de recursos estaduais para os municípios. Mas também se cogita a possibilidade de o deputado rondonopolitano assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, área que Thiago Silva historicamente já tem atuado, sendo um dos pioneiros na luta do campus da Unemat para Rondonópolis, antes ainda de ser vereador.

Em conversa com a imprensa da capital, ele já deixou claro que falta acertar apenas detalhes com o governador Mauro Mendes (DEM), a quem o partido apoiou em sua eleição em 2018, para que ele deixe o mandato de deputado e assuma um cargo no Executivo. Em seu lugar, assumiria Romoaldo Junior, político experiente da legenda.

Isso pode ser muito importante para a carreira de Thiago Silva, caso assuma uma secretaria com autonomia e condições de desenvolver um bom trabalho, o que poderia ser muito bom para Rondonópolis também, mas pode ser um tiro no próprio pé caso assuma uma secretaria mais com função burocrática do que de realmente oferecer soluções para os problemas dos municípios.

Vamos acompanhar…