Tradição e superstição marcam a ceia de ano novo

A ceia de ano novo é um momento muito aguardado pela família e amigos que agradecem pelo ano que passou. Mesmo que o hábito de reunir as pessoas para comemorar o evento tenha que ser um pouco diferente, consequência da pandemia do novo coronavírus, as famílias estão se adaptando para que a data não passe em branco, afinal, a ceia é uma tradição.

Segundo a nutricionista do Fort Atacadista Mato Grosso, Sheili Negrão Gomes, enquanto na ceia natalina os pratos são típicos, como as aves assadas recheadas com farofa, no jantar da virada do ano, as pessoas costumam seguir algumas superstições e evitam determinados quitutes.

“Em algumas culturas comer frango dá azar, porque cisca para trás. Então, os supersticiosos optam pela carne suína ou de gado, porque o suíno traria sorte, pois o animal costuma movimentar o focinho para frente, atraindo progresso para o ano que se inicia”, conta a nutricionista.

Outros pratos presentes na ceia de Réveillon incluem frutas, verduras, grãos e massas. “Alguns alimentos trariam abundância e prosperidade, por isso são símbolos da ceia da virada, como a lentilha, que se assemelha a moedas”, ressalta. As uvas e sementes de romã também são tradicionais na época.

Com ou sem superstição, o fato é que todos querem comemorar a passagem para um novo ano, confraternizando com as pessoas queridas em uma mesa farta e saborosa. Para uma ceia simples e econômica, a nutricionista sugere alguns pratos típicos, como pernil ou lombo suíno assado, salada de maionese, sopa de lentilha com bacon e mousse de chocolate para a sobremesa.

Confira as dicas:

Pernil ou lombo assado: temperar com suco de laranja, alho picado, alecrim fresco, gengibre, sal e pimenta a gosto. Depois de bater no liquidificador, deixar marinar a carne na geladeira por pelo menos um dia. Cobrir com papel alumínio para assar. O prato combina com molho feito de vinho tinto seco.

Salada de maionese: batatas cozinhas, uma cenoura, salsinha, azeitonas picadas, alecrim, orégano, azeite, sal e maionese. Junte os ingredientes em uma tigela e misture bem. Ao servir, combine com folhas de alface.

Sopa de lentilha com bacon: Lentilha, caldo de legumes, folhas de louro, bacon em cubos, azeite, alho e cebola picados, uma cenoura em cubos, cheiro verde a gosto. Deixar a lentilha de molho em uma tigela com água por cerca de 4 horas. Na panela de pressão, misture a lentilha, a água, o caldo de legumes e o louro. Depois de cozido, reserve. Frite o bacon, o alho e a cebola, junte a lentilha e a cenoura e deixe cozinhar por mais alguns minutos. Finalize com cheiro verde.

Mousse de chocolate: 200g de chocolate meio amargo picado, 3 claras, 1 lata de creme de leite, 3 colheres (sopa) de açúcar. Derreta o chocolate em banho Maria, misture o creme de leite e reserve. Coloque as claras de ovo e o açúcar numa panela e leve ao fogo baixo, tomando cuidado para a mistura não cozinhar. Transfira o conteúdo para uma batedeira e bata em alta velocidade, até o volume dobrar. Junte a ganache de chocolate e misture com cuidado. Decore as porções individuais com raspas de chocolate e pedaços de morango.

