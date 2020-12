Três cidades do interior decretam toque de recolher para conter a Covid-19 em MT

O toque de recolher está voltando à cena mato-grossenses. Por causa da nova onda de covid-19, três municípios do interior recorreram a medida de isolamento noturno da população: São José do Rio Claro (315 quilômetros de Cuiabá), Juara (709 km) e Novo Horizonte do Norte (682 km). Os decretos foram assinados na última semana e trazem outras regras para a biossegurança.

São José do Rio Claro foi o primeiro município a tomar mão da medida restringindo a circulação de seus habitantes da meia-noite às 5 horas, com exceção para os dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, em razão das festividades. O comércio só poderá funcionar das 7 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, e das 7 às 12 horas nos fins de semana. Banhos nos balneários e rios da cidade foram proibidos neste período de pandemia.

Já em Novo Horizonte do Norte a restrição vai das 23h às 5 horas. Práticas esportivas coletivas estão proibidas e o número de pessoas em bares, mercearias, lanchonetes e padarias foi reduzido. A decisão teria sido tomada com base na “evolução nos casos no Brasil”. A prefeitura estimou que “sem a adoção destas, o número de casos da doença dobre a cada três dias”.

Em Juara, o toque de recolher é das 23h às 5h. A prefeitura informou que irá contar com o apoio da Polícia Militar para que a medida seja cumprida.