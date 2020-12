UFMT prepara ações virtuais para celebrar os 50 anos da instituição

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) comemora seus 50 anos em 2020 e a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev) prepara apresentações e ações culturais virtuais como forma de celebrar este grande momento da instituição. As apresentações acontecem gratuitamente nas redes sociais de cada grupo que compõem a pró-reitoria e no YouTube da TV Universidade, sempre às 17h.

Na ocasião, os dispositivos culturais que farão parte da comemoração são, o Coral UFMT, o Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP), o Cineclube Coxiponés, bem como os programas e projetos de extensão, UFMT com a Corda Toda e Cena Livre.

O pró-reitor da Procev, Profº Renilson Ribeiro, informa que o momento da cultura deve realmente ser celebrado junto ao aniversário da universidade, uma vez que, durante o momento pandêmico, a parte cultural teve que se reinventar de diversas formas e em diversos meios para que pudesse se manter e chegar à população.

“A nossa UFMT completa 50 anos de uma trajetória de muitas histórias de dedicação, empenho e compromisso com a educação superior em Mato Grosso. No nosso aniversário abraçamos simbolicamente toda nossa comunidade e, para celebrar essa data, preparamos, de forma respeitosa com a nossa comunidade diante deste triste momento de pandemia e tantas perdas irreparáveis, uma agenda cultural”.

Para a coordenadora de cultura e vivência, maestrina Dorit Kolling, a união de projetos de extensão com os equipamentos culturais da UFMT para compor a programação da agenda dos 50 anos da UFMT é importante, pois mostra que, mesmo em meio à adversidade, a cultura está flamejante, muito embora fora dos seus ambientes de apresentação costumeiros

“Hoje precisamos sair dos palcos e partir para as plataformas digitais. Saber que os projetos estão empenhados neste processo de adaptação, mesmo que momentâneo, é de extrema importância para a continuidade dos trabalhos culturais da UFMT em benefício a toda população, que agora consegue nos acessar de diversos locais do Brasil e do Mundo, através da internet”.

A agenda tem início no dia 10 de dezembro e se estende até o dia 17 do mesmo mês.

Agenda

10/12 – Coral UFMT – Lançamento do coral virtual – Música “Louva-a-Deus”

11/12 – Cena Livre – Cenas Curtas de Teatro

12/12 – UFMT com a corda toda

13 a 15/12 – Cineclube – Retrospectiva Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América Latina (MAUAL)

16/12 – Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP)

17/12 – Coral UFMT – Lançamento documentário – C@ntando o Coral UFMT: vozes que inspiram

Sempre às 17h nos canais oficiais de cada grupo e no YouTube da TV Universidade.