Um motociclista morre e outras duas pessoas ficam gravemente feridas

Um acidente com vítima fatal aconteceu nesta quarta-feira (30) no Anel Viário em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações em uma moto CG 125 Titan vermelha que havia duas pessoas sentindo Jardim Atlântico /Jardim das Flores tentou fazer uma ultrapassagem e bateu em outra motocicleta que vinha sentido contrário.

Um dos ocupantes da moto Titan morreu na hora, devido o impacto do acidente, duas viaturas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu as duas outras vítimas gravemente feridas, que foram imediatamente sedadas, intubadas e transferidas para o Hospital Regional.