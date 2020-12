União perde em casa e Nova Mutum é campeão mato-grossense

Os torcedores colorados mais uma vez não levaram o esperado título. Essa foi a 11ª final de estadual que o União participa e segue apenas com um título, conquistado em 2010.

No jogo final realizado na noite desta quarta-feira (23), em Rondonópolis, o Nova Mutum venceu o jogo por 1×0 e levou o título de campeão mato-grossense 2020.

Como o Azulão já havia vencido o jogo de ida também por 1×0, o União precisava de pelo menos dois gols.

O jogo foi difícil para o União que parecia perdido em campo. O gol do Nova Mutum ocorreu aos oito minutos do primeiro tempo com Fernandinho finalizando de cabeça.

Este é o primeiro ano do time do meio-norte na elite do Campeonato Mato-grossense.