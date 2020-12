Universidades públicas têm melhor desempenho que as particulares

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta quarta-feira (9) o Conceito Preliminar de Curso, um indicador de qualidade do MEC (Ministério da Educação).

Os dados avaliados são de 2019 e apontam que as universidades públicas tiveram desempenho superior às privadas.

De acordo com o indicador, 68% das universidade públicas tiveram nota 4 ou 5, nota alcançada por apenas 33% das particulares. As instituições privadas, na sua maioria, ficaram com nota 3 no CPC, 54,4% das universidades avaliadas.

Das 8.138 instituições avalidas, apenas 2,5% alcançaram a nota máxima, considerada com nível de excelência pelo MEC e 8% estão no outro extremo — foram classificadas como insatisfatórias (notas entre 1 e 2). Ainda, segundo os dados do CPC, 40,1,% dos cursos presenciais conseguiram nota 4. Já 66,7% os cursos a distância ficaram na faixa 3.

A edição de 2019 foram avaliadas as graduações nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo. A nota do Conceito de Curso varia de 5 a 1 e leva em conta a avaliação de desempenho dos alunos, a formação dos professores, o regime de trabalho dos docentes (parcial ou integral) e a percepção dos alunos com relação ao curso.

Essas notas são usadas para a distribuição de vagas para programas do governo federal.