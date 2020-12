Veja como fica o tempo nessa véspera de Natal

As áreas de instabilidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continuam ativas sobre o Brasil. A nebulosidade associada à ZCAS pode ser vista sobre os estados da regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Muitas dessas nuvens provocam sua forte e volumosa. As nuvens no interior do continente se juntam com uma frente fria que está ao largo do litoral do Espírito Santo e do Rio De Janeiro.

Uma massa de ar seco predomina sobre a Região Sul do Brasil e influencia também parte de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Um vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN) atua sobre o Nordeste.

Previsão do tempo para 24/12/2020

A chuva será motivo de preocupação em muitos estados brasileiros na véspera de Natal, nesta quinta-feira, 24 de dezembro.

O ar seco predomina sobre a Região Sul. Assim, quase todo o Sul do Brasil tem bastante sol e calor. A região de Curitiba ainda fica nublada, com chuviscos e até um friozinho para os padrões de dezembro. A véspera de Natal é com céu nublado e chuva fraca no litoral do Paraná. Na região de Florianópolis e em todo o litoral e no sul catarinense, no Vale do Itajaí, e na região da serra gaúcha e catarinense, a quinta-feira é com períodos de sol e pancadas de chuva, mas com fraca a moderada intensidade.

Dia de sol e calor em Mato Grosso do Sul. Algumas pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite em quase todo o estado, inclusive em Campo Grande. Mas não deve chover nas áreas de divisa com o Paraná e com São Paulo.

Os estados de Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo permanecem em alerta nesta véspera de Natal para o risco de chuva forte e volumosa . A chuva ocorre várias vezes ao longo do dia. O tempo também fica estável, com risco de chuva forte nas capitais Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e Cuiabá.

O litoral de São Paulo continua nublado, com chuvas de fraca intensidade. Na grande São Paulo, o sol já aparece entre muitas nuvens, mas tem previsão de chuviscos à tarde à noite.

Tempo firme, com sol e calor à tarde no centro-oeste e no sul de São Paulo. No norte do estado e no Vale do Paraíba ainda tem a previsão de chuva. Há risco de chuva moderada a forte nestas áreas.

Já para os estados da região norte e também para o Maranhão, Piauí, o centro-oeste e o norte da Bahia, o Ceará, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, a previsão de que a véspera de Natal seja com períodos com sol e muita nebulosidade. Há risco de pancadas de chuva principalmente à tarde à noite.

Dia com sol e tempo firme no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no litoral da Bahia, na Chapada Diamantina e no Recôncavo Baiano.

Alertas meteorológicos

Nesta quinta-feira, 24 de dezembro, tem alerta para temporais em Roraima, no Amazonas, em Rondônia, no sul e leste do Pará, no Tocantins, em Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal, no Maranhão, e também na região de Franca, no norte de São Paulo, no centro-oeste, sul e leste de Minas, no estado do Rio de Janeiro e no sul capixaba.

A véspera de Natal é com alerta para temporais nas capitais Manaus, Boa Vista Belém, Porto Velho, Palmas, São Luís, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e Rio de janeiro