Veja os 5 melhores filmes de Natal na Netflix

Chegou o Natal, o que significa que é hora de conferir os seus filmes favoritos de Natal. Nós do Estação Nerd, reunimos uma lista dos melhores filmes de Natal que você pode assistir no momento na Netflix. Bom natal e bom filme.

Uma Invenção de Natal

Uma Invenção de Natal é um novo clássico do feriado; O longa conta a história de Jeronicus Jangle (Forest Whitaker), um famoso inventor que acha a invenção perfeita para conseguir alavancar sua carreira, mas que tem seu livro de invenções roubado por Gustafson (Keegan-Michael Key), seu aprendiz, que não se sente reconhecido. A partir daí, começa a derrocada de Jeronicus, que perde a esposa e ainda afasta sua filha, Jessica, do seu convívio. Este filme irá encantar, emocionar e divertir o espectador nas mesmas proporções.

Deixe a Neve Cair

Deixe a Neve Cair ocorre num dia de nevasca que assola uma pequena cidade na véspera do Natal, colocando em jogo amizades, romances e o futuro de um grupo de jovens. O longa usa o melhor das premissas de comédia romântica para o universo adolescente e narra três contos de amor natalino.

Crônicas de Natal

Crônicas de Natal: Parte Dois é uma sequência que expande o universo do primeiro filme e diverte tanto quanto o original. Repleto de situações previsíveis, o filme se apoia no carisma dos seus protagonistas para uma história sombria, que no fundo nos sabemos como irá terminar.

Klaus

Klaus é um presente adiantado da Netflix para os amantes de animações. Divertida, tocante e surpreendente, a animação é tão boa quanto um abraço de quem a gente ama. Um longa mereceu ser indicada ao Oscar de melhor animação em 2020 e que merece ser vista com toda família, mesmo já, antes do Natal.

O Grinch

O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele. Um clássico imperfeito, que está repleto de espírito natalino.