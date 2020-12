Veja quais alimentos colaboram com a sua saúde mental

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre saúde mental e caminhos que ajudam a conquistá-la. Meditação, yoga, aromaterapia são algumas das opções que bastante gente tem buscado para ter uma mente saudável.

Porém, uma série de fatores podem colaborar com uma boa saúde mental. Além dos exercícios físicos, que são essenciais nesse processo, a alimentação pode ser fundamental, pois muitos alimentos são grandes vilões. O café, o chocolate e o açúcar, por exemplo, oferecem uma ótima sensação assim que ingeridos, mas são os principais causadores de estresse. A cafeína do café estimula o sistema nervoso central, afetando o raciocínio e a concentração. Já o açúcar e o chocolate estimulam o sistema límbico, responsável por emoções. A falta deles provoca sintomas desagradáveis de abstinência.

Se você também quer contar com a alimentação para melhorar o humor e dar um up na saúde mental, separamos alguns alimentos que podem ser seus aliados nessa missão, veja só:

Frutas

Algumas frutas podem garantir o bom humor, como melancia, mamão, tangerina, abacate e limão. A laranja e a banana, por sua vez, promovem o bom funcionamento do sistema nervoso, combatendo o estresse e a fadiga.

Verduras

Por possuírem uma vitamina importante do complexo B, o folato, as folhas verde-escuras estão associadas à menor prevalência dos sintomas depressivos. A falta de vitamina B12 costuma ser comum entre pessoas diagnosticadas com depressão, por isso, vale a pena colocá-la no prato!

Mel

Ele pode nos dar a sensação de prazer e bem-estar, pois estimula a produção de serotonina, hormônio que também regula o humor. Mas sem exagero, ok? Duas colheres de sobremesa por dia são suficientes.

Oleaginosas

Elas podem ajudar a diminuir o estresse e melhorar os sintomas da depressão. Possui um antioxidante muito importante chamado selênio, que também fortalece o sistema imunológico.

Carnes magras e peixes

O atum e salmão, principalmente, contém um aminoácido chamado triptofano, importante para sintetizar a serotonina e promover o bem-estar, a sensação de relaxamento, e a redução do estresse. Só vantagens!

Outra dica importante para o fortalecimento da saúde mental, é comer regularmente e fazer um café da manhã super-reforçado. Mas não deixe de consultar um nutricionista, ele vai avaliar a melhor forma de consumir os alimentos citados.