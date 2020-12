Veja uma receita deliciosa com as frutas que sobraram da ceia

Com tantas guloseimas e pratos diferentes feitos na noite do dia 24, é normal que as frutas usadas na ceia acabem sobrando, mas para quem quer inova e fazer um novo prato segue uma receita deliciosa.

Ingredientes para salada de fruta na cestinha gourmet

manga

morango

figos frescos

massinha de pastel redondas

barra de chocolate meio amargo de boa qualidade

Preparo

Asse as massinhas de pastel na forma de cupcake ou utilize xícaras que possam ir ao forno. Não coloque o forno quente demais e fique de olho, quando as massinhas começarem a dourar, retire. Depois de assadas deixe esfriar. Pique as frutas e coloque nas massinhas, finalizando com um pedacinho do chocolate em barra meio amargo.