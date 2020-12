Venda de veículos novos caem em Mato Grosso

A freada na produção de veículos no pico da pandemia, que causou redução de entregas e falta de carros zero quilômetro nas concessionárias brasileiras, segue refletindo nos números de emplacamentos em Mato Grosso. A avaliação é de Paulo Boscolo, diretor geral da Fenabrave – Regional Mato Grosso, que representa as concessionárias, diante da queda de 2,44% nos emplacamentos de novembro no comparativo com outubro. Segundo ele, o fim da demanda reprimida é outro fator.

Em novembro foram comercializados 8.599 veículos entre todos os segmentos (automóvel e comercial leve, caminhão e ônibus, moto, implemento rodoviário e outros), volume abaixo dos 8.814 veículos em outubro. A retração é vista principalmente nos segmentos de motos (-8,34%), ônibus (69,57%) e outros (-3,67%). Porém, também houveram saldos positivos. O segmento de automóveis e comerciais leves apresentou alta de 1,56% e caminhões 15,35%, enquanto implemento rodoviário 4,85%.

No comparativo com o mês em 2019, verifica-se um incremento de 4,59%, frente às 8.222 unidades vendidas. Entretanto, no acumulado do ano, a baixa segue acentuada -18,94%. De janeiro a novembro de 2020 foram emplacados 78.810 veículos contra 97.227 no período no ano passado.

Boscolo pontua que a performance nas vendas em novembro, comparada a outubro, teve dois fatores: fim da demanda reprimida, pois as concessionárias foram fechadas para atender as medidas de prevenção do coronavírus e, principalmente, a falta de produto por parte das montadoras.

A avaliação é também feita pelo diretor do Grupo Saga, Edson Maia. “Poderíamos vender mais. O momento é favorável, uma vez que as taxas de juros estão mais atrativas, porém a indústria não está conseguindo atender a demanda. Ela está produzindo menos e acredita-se que haja um receio delas em investir na montagem dos veículos e depois ocorrer uma sobra. A produção está sendo aumentada aos poucos e isso acaba gerando uma oferta menor de unidades nas concessionárias”.

Neste dia 8 de dezembro, a maioria das concessionárias abrem para atender clientes. “Assim como foi no dia 20 de novembro, os clientes podem aproveitar o dia livre para conferir carros novos, fazer test drive e avaliar o seu seminovo como entrada. Podem ainda agendar revisão ou reparos”, destaca Boscolo.