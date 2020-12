Vereador Juary Miranda está entubado na UTI da Santa Casa

Diagnosticado no último sábado (26) com o novo coronavírus, o vereador rondonopolitano Juary Miranda (SD) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Aos 64 anos, ele está entubado e segundo informado pelo hospital, seu quadro é estável.

Atual líder do prefeito na Câmara, Juary é um dos homens de confiança do prefeito José Carlos do Pátio, que é do mesmo partido do vereador. Ele obteve 1.056 votos na eleição do último dia 15 de novembro, ficando na primeira suplência, mas Pátio já anunciou que quer vê-lo na Câmara, tendo inclusive convidado o vereador eleito Adilson do Naboreiro para assumir a secretaria de Agricultura do Município, para que Juary pudesse assumir o mandato.

Hipertenso e com problemas cardíacos e pulmonares, o quadro do vereador é preocupante e é muito grande a torcida para que ele se recupere da doença sem maiores complicações.

Ao todo, 423 pessoas já morreram em Rondonópolis em decorrência do novo coronavírus e Juary Miranda não é o primeiro vereador da cidade a se infectar com a doença. Antes dele, os vereadores Batista da Coder (SD), Hélio Pichioni (PSD), Bilu do Depósito de Areia (PSD), Subtenente Guinâncio (PSDB) e Beto do Amendoim (PTB) já tiveram a doença. Todos eles se recuperaram e passam bem.