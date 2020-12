Vereadores cuiabanos aumentam Verba Indenizatória

Os vereadores cuiabanos realizaram uma sessão extraordinária na manhã de quinta-feira (24) e em plena véspera de Natal, aprovaram um polpudo presente para si mesmos. Eles aumentaram o valor da Verba Indenizatória dos atuais R$ 9 mil mensais para R$ 18,9 mil, mais que dobrando o valor para o ano que vem.

O projeto foi aprovado por 16 votos a favor, 5 contra e foram registradas 3 ausências na votação e a partir de janeiro os parlamentares cuiabanos voltarão a receber quase R$ 20 mil mensais para supostamente custear suas atividades parlamentares, o que é questionado por grande parte da população, que desconfia que muitos dos vereadores embolsam o valor, que na prática funciona como uma espécie de complemento salarial.

Anteriormente, o valor da VI tinha sido reduzido pela Justiça, mas com a aprovação do projeto de lei, os edis da capital voltarão a receber o valor integral da mesma a partir do ano que vem.

Votaram contra o aumento da própria VI os vereadores Abílio Júnior (Podemos), Felipe Wellaton (Cidadania), Toninho de Souza (PSDB), Diego Guimarães (Cidadania) e Dilemário Alencar (Podemos).