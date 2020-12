Vereadores se isolam em fazenda antes de eleição da Mesa Diretora

O grupo composto pelos 16 vereadores que apoiam a eleição de Roni Magnani (SD) para a presidência da Câmara de Rondonópolis estão desde ontem (30) isolados em uma fazenda. O motivo não é nenhuma medida de segurança visando a prevenção contra o novo coronavírus, e muito menos é algo novo.

O motivo do “isolamento” voluntário é uma espécie de concentração dos edis antes da posse e da eleição, para evitar entre outras coisas, a tentação de algum membro do grupo que poderia mudar de lado e aderir á candidatura do tucano Subtenente Guinâncio, candidato de um grupo minoritário de vereadores que se denominam independentes.

Prática antiga, o isolamento dos vereadores às vésperas das eleições para a Mesa Diretora é aquela oportunidade de os parlamentares conversarem sem reservas e terminarem de acertar os “detalhes”, como a distribuição de cargos na estrutura da Câmara e comissões internas, já que o local é desconhecido da imprensa e da população em geral, com acesso restrito somente aos vereadores do grupo e alguns poucos assessores de confiança.

Por estranho que possa parecer, não há nada de errado com a prática, que é um direito dos vereadores, mas como tudo que é feito longe dos olhos do público, levanta suspeitas. Afinal, muito do que é conversado e acertado ali é de interesse público e alguma transparência seria salutar para a própria imagem dos políticos.