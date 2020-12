“Veremos mais Derek na outra metade da temporada”, afirma produtora

O retorno do ator Patrick Dempsey como o médico Derek Shepherd marcou a primeira leva de episódios da temporada 17 do drama médico Grey’s Anatomy.

Os fãs ficaram loucos e nas redes sociais, toda quinta-feira a noite, só se falava quem poderia ser o novo antigo personagem da série que poderia dar as caras no episódio.

Shepherd morreu na temporada 11 em um acidente de carro e deixou a também médica Meredith (Ellne Pompeo) viúva. Agora quase 6 temporadas depois, a personagem luta com mais uma ameaça, depois de bombas, tiroteios e outros acidentes, o temido COVID-19.

Assim, deitada na cama do hospital a personagem em uma alucinação encontrou o ex-marido.

E a produtora do seriado, Krista Vernoff, afirmou que o personagem, e o ator vão voltar, na segunda parte da temporada. Grey’s Anatomy exibiu ontem (18) nos EUA o que chamamos de Winter Finale, ou seja, a pausa para o final do ano que as produções americanas dão em dezembro.

No Brasil, o Canal Sony tem a exclusividade do lançamento da série que chega em Fevereiro de 2021 antes de chegar nas plataformas de streaming como Prime Video e GloboPlay que tiveram a oportunidade de abocanhar a série da Netflix (que também continua a exibir o drama).

“Você verá McDreamy de novo na segunda parte da temporada” afirma Vernoff.

Sobre outras participações, ela diz “Todos nós temos esperanças, mas não temos nada novo para reportar”. T.R. Knight, o médico George O’ Malley, que também já faleceu retornou.

O seriado tem uma grande lista de personagens que poderá ainda dar as caras como Katherine Heigl, Sandra Oh, Jeffrey Dean Morgan, e Sara Ramirez, entre outros.

Quem vocês gostariam que Meredith visse na praia? Ou até mesmo que a fosse visitar no hospital?