Vice-presidente Mourão é diagnosticado com covid-19

O vice-presidente Hamilton Mourão foi diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada na tarde desde domingo (27) e divulgada no início da noite pela assessoria da vice-presidente. Mourão, de 67 anos, permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu, em Brasília.

Na última semana, ele afirmou que espera o início da vacinação contra a doença a partir de fevereiro. “Temos que aguardar as compras das vacinas que devem ser feitas. São dois aspectos, primeiro comprar e distribuir em todo o território nacional e a partir daí começar (a imunização)”, afirmou.

O vice-presidente também comentou sobre restrições a voos vindos do Reino Unido, que registra casos de uma nova cepa mais contagiosa do vírus. “Para chegar aqui no Brasil tem que estar testado. É a única restrição”, destacou Mourão. Como o Estadão mostrou, até o momento o Brasil, ao contrário de países europeus, não planeja restringir ou suspender voos vindos do Reino Unidos.