Suspeito por crime bárbaro em Tesouro é preso 5 anos depois

Na virada do ano de 2015, no município de Tesouro (379 km ao sul de Cuiabá) um casal de namorados estava comemorando as festividades de réveillon e próximo à ponte de um rio que passa pela cidade, os dois foram abordados e rendidos por um homem armado. O suspeito estuprou a mulher e, enquanto praticava o crime, ameaçou a outra vítima obrigando-a a presenciar a prática brutal.

Após cometer o abuso, o investigado seguiu com as vítimas no carro até a residência delas e obrigou o casal a dar dinheiro a ele. Depois os fez dirigir em direção à cidade de Guiratinga, onde pararam em um posto de combustível para abastecer o carro. No local, as vítimas aproveitaram a distração do suspeito para escapar, quando ele então fez três disparos causando pânico entre as pessoas que estavam no posto e fugiu em direção a Rondonópolis com o carro do casal.

Ao ser acionada, a Polícia Civil e a Militar iniciaram diligências para capturar o suspeito. Foram realizadas barreiras ao longo da rodovia, mas ele conseguiu escapar do cerco policial.

A Polícia Civil instaurou inquérito pelo estupro e roubo e desde então, a equipe continuou as diligências para identificar e localizar o fugitivo investigando locais onde ele poderia ter passado, após cometer os crimes nos municípios de Tesouro e Guiratinga.

Foi representada pela prisão preventiva, deferida pelo juízo da Comarca de Guiratinga.

Localização

No final do ano passado, os policiais obtiveram informação de que ele estaria escondido em uma área próxima ao anel viário, em Rondonópolis, onde praticava tráfico de drogas e trabalhava como vigia noturno. No local, policiais apreenderam 20 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 14 quilos da droga. Com base nessas informações, a Polícia Civil continuou a monitorá-lo e nesta semana, o investigado foi localizado no bairro Primavera 3, em Primavera do Leste, onde a equipe da DERF fez a prisão.

Após a formalização do cumprimento do mandado judicial na delegacia, ele foi encaminhado à unidade prisional de Primavera e posteriormente seguirá para a Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis.

O criminoso será indiciado no inquérito instaurado pela Delegacia de Guiratinga por estupro e roubo qualificado e responderá em Rondonópolis pelo tráfico de drogas.