Grupo COMAPA inaugura 8ª loja em Rondonópolis

Em Rondonópolis desde 1984, o Grupo COMAPA inaugurou sua 8ª loja na manhã desta segunda-feira (18), localizada na Avenida Júlio Campos.

Conforme o gerente da loja, Jeferson Leandro Martins, “ o momento é de apenas uma palavra: Gratidão. Temos muita honra em nome do seu Narciso de estar inaugurado mais uma loja do Grupo COMAPA em Rondonópolis. Essa região precisava de uma loja com mais de 35 anos de trabalho na nossa cidade. Aqui, nosso cliente vai encontrar do piso ao acabamento”, disse o gerente.

Referência na região Sul do Estado de Mato Grosso, a COMAPA está presente em sete pontos estratégicos de Rondonópolis. “Assim, a história continua. Movidos por tantos sonhos, nossos mais de 35 anos foram apenas o começo. Ainda vamos crescer muito com você e com o Mato Grosso”, diz a diretoria no site oficial da loja.

Confira os endereços das demais lojas:

Comapa Matriz

Rua Fernando Corrêa da Costa, 2623

Vila Andreia

66 3411-6500

Comapa Bom Pastor

Avenida Bandeirantes, 3061

Vila Esperança

66 3411-6900

Comapa Design

Avenida Sothero Silva, 1097

Vila Aurora

66 3411-6590

Comapa Monte Líbano

Rua Barão do Rio Branco, 4260

Monte Líbano

66 3410-6220

Comapa Panagon

Rua Dom Pedro II, 1100

Centro

66 3411-9700

Comapa Tropical

Rua João Pedro da Silva, 1620

Jardim Tropical

66 3410-6200

Comapa Fazendão

Av. Sagrada Família, 2130

Vila Santa Maria

66 3411-6100