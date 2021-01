Hospital Universitário Júlio Muller está com enfermarias e UTI’s lotadas

Não há nenhuma vaga para novas internações de pacientes com sintomas de Covid-19 no Hospital Universitário Júlio Muller em Cuiabá. A unidade está superlotada, tanto na enfermaria como na ala de UTI’s (Unidades de Tratamento Intensivo).

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde o hospital esta com taxa de 260% de ocupação de enfermarias. Ou seja, atendendo o dobro de sua capacidade. São cinco leitos e 13 pacientes internados.

O hospital tem ainda oito leitos de UTI’s e todos estão ocupados. O Júlio Muller é o primeiro hospital da capital a enfrentar problemas nesta segunda onda da Covid-19 em Mato Grosso e a situação dos demais hospitais preocupa.

O hospital Covid está com 57% das UTI’s ocupadas, o São Benedito com 67% e a Santa Casa de Cuiabá esta com 80% das UTI’s com pacientes.