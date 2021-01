Defesa alega surpresa e confirma recurso pedindo reforma da sentença

A defesa da adolescente condenada por matar Isabele Ramos, no dia 12 de junho do ano passado, vai apresentar um recurso pedindo a reforma da sentença. Para o advogado Arthur Freitas, o recurso irá ajudar a esclarecer situações que ficaram obscuras na decisão.

A justiça determinou que a adolescente cumprisse de forma imediata a pena de reclusão em sistema socioeducativo por período indeterminado e com reavaliações a cada seis meses. Ela se apresentou ontem a noite e esta isolada na Casa Menina Lar.

A Justiça entendeu que a adolescente agiu com intenção ou assumiu o risco de matar.

Isabele Ramos morreu no dia 12 de junho na mansão da família Cestari. Ela passou o domingo no local e morreu no banheiro do quarta da adolescente.

Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo no rosto e a menor que atirou disse que foi acidental. Versão negada pela perícia que apontou no relatório o acionamento do gatilho da arma, que estava apontada para o rosto da vítima, feito a curta distância.

A defesa confirmou que ira pedir que a adolescente seja declarada inocente.