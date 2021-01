Produtor rural que agrediu esposa tem histórico de violência

O homem que foi flagrado agredindo a própria esposa num resort de luxo localizado no município de Chapada dos Guimarães. Trata-se do produtor rural Nédio Germiniani, morador da cidade de Sorriso, que passava o final de semana no resort acompanhado da própria esposa, uma filha de 23 anos e um filho de 5 anos, quando na noite da última sexta-feira (22) teria se desentendido com a esposa, para em seguida ser filmado agredindo a mulher com socos e outros golpes violentos.

Ele foi filmado por outros hóspedes do local agredindo a própria esposa, uma estudante de 21 anos, e já possui um longo histórico de agressões e ameaças.

Depois do ocorrido, Germiniani foi preso em flagrante pela agressão à esposa, mas essa não é a primeira vez que ele está envolvido em casos de agressão. Anteriormente, a própria esposa de Nédio Germiniani já teria saído de casa devido à uma ameaça e tentativa de agressão por parte do marido. Mas depois os dois reataram e tudo seguiu normal, até o homem agredi-la de novo.

Em setembro de 2018, o produtor rural foi acusado de agredir a própria filha, então com 19 anos, além de ter ameaçado com uma arma de fogo o segurança do condomínio onde mora. Na ocasião, ele também foi acusado de furtar energia elétrica da concessionária.

Outras ex-companheiras também já denunciaram agressões por parte do produtor rural, mas por se tratar de uma pessoa de alto poder aquisitivo, nada de mais relevante aconteceu contra ele.

A VÍTIMA

Por meio de suas redes sociais, a jovem agredida denunciou o crime, conclamou outras mulheres a denunciarem seus casos de agressão física e psicológica. “Não deixe chegar ao extremo, amanhã você pode estar morta”, alertou a estudante.

Ela também agradeceu às inúmeras mensagens de apoio que tem recebido e deixa claro que não pretende deixar passar em branco as agressões que recebeu, levando adiante o caso na polícia.