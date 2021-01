Colheita de soja alcança 2,23% e segue lenta em MT

A colheita de soja no Estado de Mato Grosso (MT) alcançou 2,23% da área plantada conforme relatório divulgado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Nesse sentido, a safra 20/21 apresenta um atraso de 12,19 ponto percentual em comparação à temporada 19/20 e de 9,47 ponto percentual em relação à média dos últimos cinco anos.

Conforme informações dos economistas, esse cenário é reflexo do atraso no plantio da oleaginosa, por causa da estiagem que perdurou entre os meses de setembro e novembro, fazendo com que algumas áreas necessitassem de replantio.

A região com a colheita mais adiantada é a oeste, que conta com 5,30% de suas áreas colhidas, seguida pela região norte, com 3,81%.

Já a região nordeste, concluiu apenas 0,56% dos trabalhos a campo, uma vez que as chuvas nesta última semana foram abundantes e interferiram nos trabalhos a campo.

O Instituto conclui que vale ressaltar que as áreas que estão sendo colhidas no momento são áreas de pivô e a colheita deve se intensificar no Estado em fevereiro.