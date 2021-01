Ministério Público também quer saber quem foi vacinado em Rondonópolis

Depois da Coluna Bastidores ter aberto o debate a respeito da necessária transparência por parte da prefeitura de Rondonópolis em relação à vacinação contra a Covid-19 na cidade, para que a população saiba quem são as pessoas que foram vacinadas e se a ordem dos públicos prioritários estão sendo respeitados e para que tenham certeza de que ninguém está “furando a fila” da vacinação, eis que surge a notícia de que o Ministério Público do Estado (MPE), por meio da 2ª Promotoria Cível e Defesa do Patrimônio Público de Rondonópolis abriu um inquérito para apurar as informações.

O MPE cobra da prefeitura um relatório qualificado contendo o nome de todas as pessoas que já foram vacinadas, data de nascimento dessas pessoas, número do cartão do SUS, profissão, justificativa para a aplicação da vacina, assim como cobra que num prazo de cinco dias sejam fornecidos cópias dos termos de recebimentos das vacinas, cópia do Plano Municipal de Vacinação ou da Resolução que trate do assunto.

A mesma cobrança já foi feita para outras prefeituras do Estado e há casos, como o da prefeitura de Juara, administrada por Carlos Sirena (DEM), que se antecipou e já divulgou por meio de seu site a relação de todos os vacinados, com nome completo, numeração de documentos e local e trabalho, para que a população da cidade possa ficar segura de não estar sendo ludibriada pelo poder público.

A torcida é para que em Rondonópolis isso também aconteça em breve e aqueles que eventualmente desconfiam de uso político da vacina ou algo parecido possam se tranquilizar.

Aguardemos…